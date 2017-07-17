عانى رجل من صداع فنصحه " النمر " بالتخلص من صديقه - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، إن هناك بعض الوصفات التي يتم وصفها دون أي تأكيد طبي، وقد تسبب أضرارًا صحية بمن ينفذها.

وكتب النمر عبر تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن شخصًا يعاني من صداع ونصحه صديق له بأن يدخل غرفة ويشغل “ المشب ” وشرب الزنجبيل كل 3 ساعات حتى يختفي الصداع.

وأكد الطبيب، أن هذه الوصفة كفيلة بإصابة الشخص بإجهاد حراري، ناصحًا إياه بالتخلص من هذا الصديق الذي قدّم له النصيحة فورًا.