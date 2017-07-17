جندي إيراني يقتل ويصيب 9 من زملائه - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، أن جنديا فتح النار على زملائه ليقتل ثلاثة ويصيب ستة آخرين.

وأوضح التلفزيون ـ في تقرير اليوم الإثنين ـ أن الحادث وقع عندما كان الجنود يقومون باستراحة في قاعدة عسكرية ببلدة أبييك الواقعة على بعد حوالي 62 ميلا غربي طهران.

وأشار التقرير إلى أن المهاجم أصيب بعدما أطلق النار على نفسه ، وأنه نقل إلى مستشفى قريبة.

وقع الهجوم عقب قيام ضباط أعلى في رتبتهم برفض طلب المهاجم نقله إلى مسقط رأسه ، ولم يتم تحديد هوية أي من الجنود في التقرير الإخباري.