وثيقة سرية تكشف الفخ القطري - الإيراني الفاشل ضد المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

كشفت وثيقة سرية تآمر النظام القطري وتورطه مع النظام الإيراني في قضية ما يسمى بـ ” الصيادين القطريين ” الذين ذهبوا رحلة صيد إلى العراق، فالصيادون القطريون، ومنهم أفراد من آل ثاني ذهبوا إلى العراق بتنسيق مسبق بين الجانب القطري والجانب الإيراني ومليشيا الحشد الشعبي في العراق بعد علم كل من قطر وإيران عن نية المملكة تنفيذ حكم القصاص بالخائن نمر النمر.

وأثبتت الوثيقة أنه تم اختلاق قصة اختطاف الصيادين القطريين في العراق، حيث كان المخطط هو إطلاق سراح نمر النمر مقابل الصيادين، ومعهم مواطنان من المملكة، بحيث يتم وقف تنفيذ حكم القصاص حسب رغبة إيران، فالهدف من الاختطاف لم يكن المال بل إيقاف الحكم ضد النمر، لكن هذه الحيلة لم تنطل على المملكة.

وحسب المعلومات الموجودة فى الوثيقة فإن خامنئي بنفسه كان مشرفاً على ملف الصيادين القطريين المختطفين يوم 16 ديسمبر 2015 كي يكون ورقة ضغط.

و‏بعد فشل المخطط القطري الإيراني استغلوا المخطوفين بورقة تتيح لقطر خرق تمويل جماعات إرهابية من سري إلى علني حيث دفعت قطر أكثر من 50 مليون دولار بشكل علني لجبهة النصرة .