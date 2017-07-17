"الفقر في السعودية حقيقة أم وهم!" - صحيفة صدى الالكترونية

“الفقر في السعودية حقيقة أم وهم!”
قد يبدو العنوان غريبا بعض الشيء أو غير مألوف للكثيرين الذين يعتقدون أن كلمة فقر غير موجودة في قاموس دولة مثل المملكة، حيث تعوم المملكة على بحر هائل من النفط ، كما أنها تعد من أكبر الدول المصدرة للنفط الخام على مستوى العالم ، بالإضافة إلى ذلك فإن للمملكة امتيازا آخر وهو الحج ، حيث تستقبل المملكة ملايين الحجاج سنويا الأمر الذي يؤدي إلى توفير مليارات الدولارات الإضافية .
لكن الأرقام تقوم غير ذلك ، حيث يعيش 25 % من سكان السعودية في فقر مدقع ، فما هو السبب في تشكل هذه النسبة الكبيرة جدا في دولة غنية مثل المملكة العربية السعودية ؟.
تتعدد أسباب وجود ربع الشعب السعودي ضمن خط الفقر ، ومن هذه الأسباب ارتفاع نسبة البطالة وميل الشباب إلى العزوف عن العمل أحد أسباب الفقر ، ويعد وجود العمالة الأجنبية التي تقبل العمل بأسعار زهيدة مقارنة بالعامل السعودي أحد أهم الأسباب ، حيث يجد العامل السعودي فرص العمل ضئيلة ، وبأسعار لا تتناسب مع جهده ، فيرضى العيش بفقر على أن يعمل بأجر قليل .
بالإضافة إلى ذلك فإن مدن الشمال الغنية بها أحياء نسيها الزمن ، يعيش فيها الفقراء حياة قاسية صعبة ، فالجميع ينكرهم ولا يقدم لهم العون ، فالجمعيات الخيرية هدفها الأساسي الإعلام والشهرة وفي الحقيقة فهي لا تقدم أي مساعدة للمحتاجين ، بل إن الصرف الذي تصرفه هذه الجمعيات على مؤتمراتها ومقراتها كبير جدا ، ولو كانت تريد فعل الخير فكان الأولى بها توجيه هذه الأموال لبناء المشافي والمدراس ، وتحسين نوعية الحياة في الأحياء الفقيرة ، لكن هم أصحاب هذه الجمعيات التقاط صورة مع فقير بائس ليتم نشرها في وسائل الإعلام ويصبح صاحب الجمعية بطلا من أبطال مساعدة المحتاجين ، لكن الحقيقة تقول أنه متسلق من المتسلقين على ظهور وأوجاع الفقراء .
ونظرا لأن السعودية دولة غنية فمن الصعب على الإنسان الذي يحيا خارجها أن يصدق أن الفقر أوجد مكان له فيها ، لكن الأصعب من هذا أن الشعب السعودي ينكر وجود الفقر ، فالفقراء نفسهم ينكرون فقرهم ، وبسبب هذا الأمر لا توجد إحصاءات دقيقة حول عدد الفقراء ، فحتى لو قابلت فقيرا فإن لن يعترف لك بفقره .
ولكن يوما بعد يوم يكثر تقديم الناس على برنامج الدعم الحكومي لمحاربة الفقر ، وهذا يدل على اتساع ظاهرة الفقر ، على الرغم من محاولة الناس إنكارها ، وإنكار وجودها .
كما انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التسول بشكل كبير في المملكة العربية السعودية ، وهذا إن دل على شيء فيدل على الفقر، ولقد حاول المجتمع السعودي منع ظاهرة التسول كونها تسيء لهيبة المواطن السعودي الغني الذي يعتز بنفسه .
وفي الختام قد ينذهل الكثيرون من الكلام الموجود في هذا المقال ، لكن للأسف هذا هو الواقع الموجود على أرض المملكة السعودية ، والذي يزيد هذا الأمر سوءا عدم اعتراف الناس بالفقر ، وغياب البيانات الإحصائية الدقيقة نظرا لتكتم الناس حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى غياب دور الجمعيات الخيرية والتي هدفها كسب الشهرة على حساب الفقراء ، لذلك فإن معالجة الفقر في السعودية تتطلب القيام بخطوات جادة من الحكومة لتحسين مستوى المعيشة في المناطق الفقيرة ، وكما على أبناء الشعب التكاتف فيما بينهم وإيجاد فرص عمل للشباب لتخفيف نسبة البطالة والقضاء عليها .
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