شاحنة تنقلب على مركبتين في محايل - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

أنقذت العناية الإلهية عشرات الأشخاص من حادث مروري بأعجوبة، إثر تعطل مكابح إحدى الشاحنات في المدخل الشرقي لمحافظة محايل.

وكان قائد الشاحنة قد تفاجأ أثناء اقترابه من إحدى الإشارات المرورية بعدم توقف شاحنته، فانقلبت الشاحنة واستقرت فوق مركبتين لم يكن بداخلهما أحد لتعطب إحداهما وتلحق أضرارا متوسطة للأخرى وتشب النيران في جزء منها .

وقامت الجهات المختصة بإبلاغ مالكي السيارتين واللذين أشارا إلى أنهما أوقفا سيارتيهما وسافرا ويجري استكمال الإجراءات وتقدير الأضرار تمهيدا لتعويض المتضررين.

وأشار مصدر مطلع إلى أن الأضرار اقتصرت على تلفيات بالشاحنة والمركبتين ولا إصابات أو خسائر بشرية.