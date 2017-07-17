بالفيديو.. رئيس " السياحة " يحكي حوارًا مع والده الملك سلمان - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف رئيس هيئة السياحة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، عن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ” يحفظة الله ” للهيئة عندما كان أميرًا للرياض، وحثه مسؤوليها على المضي في عملهم لتحقيق أهدافهم، دون النظر لحديث الآخرين، راويًا لهم تجربة مماثلة مر بها في هيئة تطوير الرياض.

وقال الأمير سلطان، إن خادم الحرمين زاره في مقر هيئة السياحة مرتين عندما كان أميرا للرياض، مرة في بداية إنشاء الهيئة قبل 17 عامًا، حيث تجول وتفقد المكان وشجعهم، أما الزيارة الثانية فكانت في عام 1425هـ، حينما وجه له نصائح استوحى منها اسم كتابه الجديد ” الخيال الممكن ” .

وأضاف أنه في تلك الزيارة الثانية، قال له خادم الحرمين: ” إن الناس تقول إن خطتكم الاستراتيجية في هيئة السياحة خيال وغير ممكنة للتحقيق ” ، وتشجيعا له أخبره أنه هو نفسه مر بنفس الموقف في هيئة تطوير الرياض، وأن الناس قالوا: ما نحتاج المشروعات والطرق الدائرية والمطار وغيره من التوسعات، ولا داعي لها، وإنها خيال، فقال لهم خادم الحرمين: ” سيصبح واقعًا ” .