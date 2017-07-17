العمل توقف الدعم عن المدارس الأهلية المتلاعبة برواتب المعلمين - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن المدارس الأهلية المتلاعبة برواتب المعلمين المدعومين من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، سيتم إلغاء الاتفاقيات الموقعة معها مع استرداد كافة مبالغ الدعم.

وأضاف أنه سيتم إيقاف الدعم عن المدارس الأهلية غير الملتزمة بالتوظيف بنفس الراتب المحدد بـ 5600 ريال شهريا، بعد انتهاء الدعم.

جاء ذلك في تغريدة عبر الحساب الرسمي لخالد أبا الخيل، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.