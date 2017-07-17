رئيس الوزراء اليمني يزور القاعدة الإدارية للتحالف العربي بعدن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

زار رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم الإثنين، القاعدة الإدارية لقوات التحالف العربي في عدن.

وكان في استقباله قائد قوات التحالف العربي بعدن العميد أحمد ابو ماجد وعدد من القادة العسكريين لدول التحالف العربي .

وخلاى الزيارة عقد رئيس الوزراء اجتماعاً مع القادة العسكر للتحالف العربي، ناقش معهم سبل التعاون بين الشرعية وقيادة التحالف العربي، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية والروابط المشتركة والمصير الواحد بين اليمن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وباقي دول التحالف العربي.