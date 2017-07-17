الشارقة يرفض التجديد لمدافع الهلال السابق ديجاو - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

رفض نادي الشارقة الإماراتي لكرة القدم تجديد عقد المدافع البرازيلي رودريجو جونيور ” ديجاو ” ، المنضم للشارقة من نادي الهلال السعودي، بعد قناعة كاملة من النادي الإماراتي بعدم تقديم اللاعب للمستوى المأمول في الموسم الماضي.

وكان ديجاو، 26 عاما، شارك في 19 مباراة بالدوري الإماراتي وتعرض لإصابة أبعدته لفترة طويلة عن صفوف الفريق.

كما جددت إدارة النادي عقد المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو ليقود الفريق في الموسم الجديد، وأعلن المدرب أنه لن يتعجل في الاستقرار على عناصره من اللاعبين الأجانب.

وأكد في نفس الوقت أن الشارقة لابد أن يتواجد في مكان مرموق بجدول المسابقة في الموسم المقبل

ومن المقرر أن يقيم نادي الشارقة معسكره للموسم الجديد يوم 25 من الشهر الجاري على مرحلتين في النمسا وألمانيا على أن تعود البعثة في 21 أغسطس القادم استعدادا للموسم الجديد، ويخوض الفريق عددا من المباريات التجريبية المتدرجة.

يشار إلى أن فريق الشارقة احتل المركز التاسع برصيد 26 نقطة من 26 مباراة قبل قرار الدمج بين ناديي الشارقة والشعب في ناد واحد وهو نادي الشارقة مثلما حدث من دمج أيضا بين ثلاثة أندية هي الشباب والأهلي ودبي ليصبحوا ناد واحد فقط هو نادي شباب أهلي دبي.

كما أنه ظل حالات الدمج المختلفة بالدوري الإماراتي سيشهد الموسم الجديد 12 ناديا فقط وليس 14 ناديا.