مقتل الجزراوي أمير المفخخات في تنظيم داعش - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

لقى الإرهابي أبو أيمن الجزراوي، الملقب بأمير المفخخات في تنظيم ” داعش ” ، حتفه على الحدود مع العراق.

وذكر السكان المحليين، أن الجزراوي قتل في مدينة البوكمال الواقعة جنوب دير الزور على الحدود مع العراق، وذلك من دون ذكر أي تفاصيل إضافية عن مقتله.

من جانبها، ذكرت بعض المواقع الإخبارية غير الرسمية أن الجزراوي قُتل جراء غارة جوية على تلك المدينة نفذها التحالف الدولي ضد ” داعش ” بقيادة الولايات المتحدة.