نائب أمير المدينة يؤدي صلاة الميت على الشهيد الرشيدي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أدى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، صلاة الميت في المسجد النبوي الشريف على شهيد الواجب الرقيب أحمد بن تركي بن عالي الرشيدي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد أثناء دفاعه عن الوطن في ميدان الشرف والكرامة بالحد الجنوبي بقطاع نجران.

كما أدى الصلاة مع سموه قائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن عبدالله بن سعيد القحطاني وعدد من القادة العسكريين وزملاء الشهيد.

ونقل نائب أمير المنطقة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد وسمو أمير المنطقة لأسرة وذوي الشهيد الرشيدي.

وعبر أهالي الشهيد عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد ولسمو أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه، على مشاعرهم ومواساتهم لهم سائلين الله لهم المغفرة والرحمة.