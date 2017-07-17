الجيش السوري ينهي تواجد داعش في ريف الرقة - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

نفذت قوات الجيش السوري وحلفاؤها ، عمليات مكثفة ضد تجمعات ومحاور تحرك تنظيم (داعش) واستعادت سيطرتها على حقل الديلعة النفطي بريف الرقة الجنوبي الغربي بعد القضاء على اخر تجمعات التنظيم فيه.

وقال المرصد السوري إن ” قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية وباسناد من القصف المكثف على مواقع تنظيم (داعش) حققت تقدما وسيطرت على حقول نفطية في ريف الرقة الجنوبي فيما انسحب عناصر التنظيم من حقول نفطية اخرى في غرب منطقة ” .

وأضاف المرصد أنه بهذا التقدم انتهى وجود تنظيم داعش في الريفين الغربي والجنوبي الغربي لمدينة الرقة وباتت المنطقة تحت سيطرة القوات الحكومية.