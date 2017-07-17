الشرطة البريطانية تحقق في الاعتداء على مسلمتين في لندن - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

فتحت الشرطة البريطانية تحقيقًا في جريمة كراهية، وقعت في محطة مترو بلندن ضد سيدتين مسلمتين.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن شرطة النقل البريطانية تجري تحقيقات حول محاولة رجل نزع حجاب سيدة مسلمة فى إحدى محطات مترو الأنفاق والبصق على صديقتها، وقال مصدر شرطي إن ” مثل هذه التصرفات غير مقبولة أبدًا ولن نتسامح معها ” .

وكانت ” أنيسة عبد القادر ” تنتظر قطارًا فى محطة ” بيكر ستريت ” مساء الجمعة الماضي، عندما تعرضت للاعتداء هي وصديقتها، ونشرت صورة المعتدي على تويتر، وكتبت تغريدة قالت فيها: ” حاول هذا الرجل في محطة ” بيكر ستريت ” نزع حجابي بالقوة، وعندما قاومت وحاولت التشبث بحجابي ضربني ” .