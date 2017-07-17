الكويت: هروب 14 من " خلية العبدلي " إلى إيران - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

كشفت مصادر أمنية كويتية، أن نحو 14 مدانا في قضية ” خلية العبدلي ” الإرهابية المرتبطة بإيران تمكنوا من الفرار إلى طهران عن طريق البحر في يوم إصدار محكمة التمييز بالكويت حكمها النهائي في القضية 18 يونيو الماضي.

وأوضحت أن الـ 14 مدانا أُخلي سبيلهم وفق الإجراءات القضائية بعدما قضت محكمة الاستئناف ببراءتهم بانتظار صدور حكم ” التمييز ” الذي ألغى أحكام براءتهم، وتمت إدانتهم وتعزيرهم بالسجن المشدد لفترات تصل إلى 10 سنوات، ليقوموا حينها بركوب طراريد بحرية كانت تنتظرهم على الشاطئ والتوجه بها إلى إيران.

ووضعت الأجهزة الأمنية، أسماء المدانين على قوائم الضبط والإحضار والممنوعين من السفر فور صدور الحكم، وبينت أن المدانين الهاربين هم:

علي عبد الرحيم، ومحمد الحسيني، وحسن جمال، وباسل الدشتي الذين أدينوا بالحبس 5 سنوات لكل منهم، إضافة إلى محمد حاجي، وعباس الموسوي، وحسن العطار، وعبد المحسن الشطي، ومصطفى خان، وحسين الباذر، ويوسف غضنفري، ومهدي حسين، وعيسى باقر، وجعفر جمال الذين حُكموا بالسجن 10 سنوات ومراقبة 5 سنوات لكل منهم.