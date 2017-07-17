محل تجاري في إيران يظهر معاداته للعرب بلافتة عنصرية - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

علق أحد المحال التجارية في مدينة مشهد الإيرانية، لافتة تحمل خطابا عنصريا، بحسب صورة متداولة لورقة مكتوبة باللغة الفارسية والعربية والإنجليزية معلقة على واجهة أحد متاجر بيع لعب الأطفال، كتب عليها ” ممنوع دخول الأعراب ” .

لقيت الصورة استياء واسعا بين النشطاء العرب، معلقين أن إيران تظهر دائما عداوتها للعرب وعنصريتها مهما حاولت تغيير هذه الصورة، إلا أن أفعالهم دائما ما تفضحهم وتظهر ما يكنونه.

يذكر أن العرب السنة الخليجيين والعراقيين لا يزورون مدينة مشهد، وأن الأغلبية المطلقة من زائري هذه المدينة هم من الشيعة العرب الخليجيين والعراقيين واللبنانيين، الأمر الذي يظهر معاداة للعرب بغض النظر عن مذهبهم.