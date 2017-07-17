رفع حالة الاستعداد في مستشفيات الباحة - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة، عن رفع حالة الاستعداد في أقسام الطوارئ بجميع المستشفيات في السراة وتهامة، لتقديم الخدمات الطبية المناسبة للمرضى الذين قد يتعرضون لأي مشكلات صحية، نتيجة موجة الغبار التي تشهدها مدينة الباحة ومحافظات المنطقة .

ودعا مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة الدكتور عبده بن حسن الزبيدي، المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة خشية التعرض لموجة الغبار، وعدم تعريض الأطفال وكبار السن لهذه العوالق الترابية.

وأكد ” الزبيدي ” ، علي أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة عبر استخدام الأدوية الوقائية والابتعاد قدر المستطاع عن المثيرات للحساسية، وعدم مغادرة المنزل أو التواجد في الأماكن المفتوحة خلال هذه الأجواء، إلاّ للضرورة، علاوة على الحرص على إتباع إرشادات الطبيب بدقة واستخدام الأدوية لتجنب الإصابة بالأزمات الربوية، وفق إرشادات الطبيب، وإغلاق نوافذ المنازل وأماكن العمل جيدًا .