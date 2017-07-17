بلدية الريث بجازان تطرح مواقع للاستثمار - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

أعلنت بلدية محافظة الريث بمنطقة جازان، عن طرح عدداً من المواقع الاستثمارية حيث ترغب البلدية بتأجيرها عن طريق المزايدة العامة.

ونوهت البلدية بأن من لديه الرغبة في الاستثمار التقدم إلى قسم الاستثمار بالبلدية لشراء كراسة الشروط والمواصفات.

وبينت البلدية في إعلانها أسماء المواقع الاستثمارية وقيمة الكراسة لكل مشروع وأن آخر موعد لقبول العطاءات يوم الاثنين 29 / 11/ 1438هـ الساعة 10 صباحًا.

وأضافة أن موعد فتح المظاريف سيكون يوم الإثنين 29 / 11 / 1438هـ الساعة 11 صباحاً وموقع تقديم العطاء ببلدية محافظة صبيا.