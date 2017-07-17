جامعة حائل تعلن عن توفر وظائف طبيبات - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة حائل ممثلة ببرنامج التشغيل الذاتي بالعيادات الطبية عن حاجتها لشغل وظائف طبيبات في التخصصات التالية:

– الطب العام.

– طب الأسرة.

– طب الأطفال.

وأبرز البرنامج، أن متطلبات الوظائف هي:

1- شهادة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة + خبرة 3 سنوات للطبيب العام.

2- الزمالة لتخصص طب الأسرة.

3- الزمالة لتخصص طب الأطفال.

وأوضح البرنامج، أن على الراغبات بالتقديم إرسال الطلبات والسيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]) ، علمًا بأن آخر موعد لاستقبال الطلبات هو نهاية شهر شوال الجاري.