 جامعة حائل تعلن عن توفر وظائف طبيبات - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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جامعة حائل تعلن عن توفر وظائف طبيبات

جامعة حائل تعلن عن توفر وظائف طبيبات
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة حائل ممثلة ببرنامج التشغيل الذاتي بالعيادات الطبية عن حاجتها لشغل وظائف طبيبات في التخصصات التالية:
– الطب العام.
– طب الأسرة.
– طب الأطفال.
وأبرز البرنامج، أن متطلبات الوظائف هي:
1- شهادة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة + خبرة 3 سنوات للطبيب العام.
2- الزمالة لتخصص طب الأسرة.
3- الزمالة لتخصص طب الأطفال.
وأوضح البرنامج، أن على الراغبات بالتقديم إرسال الطلبات والسيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]) ، علمًا بأن آخر موعد لاستقبال الطلبات هو نهاية شهر شوال الجاري.


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