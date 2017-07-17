جامعة حائل تعلن عن توفر وظائف طبيبات - صحيفة صدى الالكترونية

جامعة حائل تعلن عن توفر وظائف طبيبات
أعلنت جامعة حائل ممثلة ببرنامج التشغيل الذاتي بالعيادات الطبية عن حاجتها لشغل وظائف طبيبات في التخصصات التالية:
– الطب العام.
– طب الأسرة.
– طب الأطفال.
وأبرز البرنامج، أن متطلبات الوظائف هي:
1- شهادة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة + خبرة 3 سنوات للطبيب العام.
2- الزمالة لتخصص طب الأسرة.
3- الزمالة لتخصص طب الأطفال.
وأوضح البرنامج، أن على الراغبات بالتقديم إرسال الطلبات والسيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]) ، علمًا بأن آخر موعد لاستقبال الطلبات هو نهاية شهر شوال الجاري.
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