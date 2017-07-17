تأييد واسع لتوصية " فاطمة القرني " حول مستشفى الملك فهد بتبوك - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

حققت توصية الدكتورة فاطمة القرني نائب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشورى، التي تبنتها اللجنة الصحية بالمجلس نجاحاً ظاهراً حيث فازت بتأييد أصوات 110 أعضاء من كامل عدد حضور جلسة المجلس لليوم الاثنين البالغ 136 عضواً.

وعبرت القرني عن شكرها البالغ للجنة الصحية وللمجلس على دعمه لهذه التوصية المهمة، وأكدت على ثقتها بأن وزارة الصحة ستعمل على تكثيف جهودهـا للمسارعة بتحقيق ما تطالب به التوصية من معالجة لوضعٍ متعثر منذ ما يقارب الثلاثة عشر عاماً.

وكانت الدكتورة فاطمة القرني قد طالبت في توصية تقدمت بها للجنة الصحية بالمجلس بضرورة التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة المالية للمسارعة باستكمال إجراءات اعتماد ” مستشفى الملك فهد التخصصي ” بتبوك مستشفىً تخصصياً مرجعياً للمنطقة إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 3/1026/ م ب وتاريخ 18/10/1425هـ، المتضمن الموافقة على رفع طاقته السريرية إلى(500 ) سرير؛ وقد تبنت اللجنة الصحية هذه التوصية اقتناعاً بمبرراتها خاصةً أن د/فاطمة قد أرفقت توصيتها بعدد من المرفقات الرسمية المعززة لوجاهة ما تطالب به.