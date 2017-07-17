بالفيديو.. حارس أمن يشتكي تأخر راتبه ويناشد " العمل " بالتدخل - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أرسل أحد المواطنين يعمل حارس أمن بشركة للمقاولات، مقطع فيديو يشكو فيه من تأخر راتبه لمدة تزيد على الشهرين.

وأوضح حارس الأمن أن مقر الشركة في منطقة صحراوية ودرجة الحرارة بها عالية جدا، ومحل سكنه مدينة عرعر، مشيرا إلى أنها تبعد عن مقر إقامته 170 كيلو.

وقال في شكواه: «اجتمعنا مع المسئولين بالشركة، وكان ردهم أن المستخلصات لم تصرف لهم».

كما عرض في مقطع الفيديو لقطات من محل إقامته التي يبدو أنها لا تصلح للحياة الآدمية، حيث إنه يسكن بغرفة مشتركة مع عامل أجنبي ولا يوجد ثلاجة لحفظ الطعام ولا الماء البارد.

وناشد مكتب العمل ، بالتدخل لحل هذه المشكلة وصرف راتبه، موضحا أن لديه 6 أبناء ويسكن في بيت إيجار، مشيرا إلى أن جميع الحراس بالشركة لم يتلقوا رواتبهم لكنهم لا يريدون الشكوى خوفا من فصلهم.