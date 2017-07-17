اهتمام إنجليزي بتعاقد الهلال مع الحبسي - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

سلطت الصحف الإنجليزية الضوء، على انتقال الحارس العماني علي الحبسي، إلى صفوف الهلال.

الحبسي وقع على عقود انضمامه إلى الهلال لمدة 3 سنوات، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية قبل لحاقه ببعثة فريقه الجديد في النمسا.

وأشادت شبكة ” بي بي سي ” بقدرات الحبسي البالغ من العمر 35 عاماً، مشيرة إلى أنه كان أحد الركائز الأساسية في تشكيل ناديه السابق ريدينج الإنجليزي.

وأوضحت أن إدارة الهلال التزمت بدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع ريدينج، الذي كان يمتد حتى يناير 2019.

وأبرز المصدر ذاته، تغريدات الحبسي عبر حسابه على موقع تويتر عقب إتمام إجراءات انتقاله إلى حامل لقب دوري جميل للمحترفين.

في حين اهتمت صحيفة ” ديلي ميل ” بمسيرة الحبسي مع الكرة الإنجليزية، والتي امتدت على مدار 11 عاماً.

وأشارت إلى أن الحبسي فضل إنهاء مغامرته بإنجلترا والعودة إلى الوطن العربي مرة أخرى، والانتقال إلى فريق الهلال خلال فترة الانتقالات الجارية.

ولعب حارس الهلال الجديد، ضمن صفوف بولتون الإنجليزي بين عامي 2006-2011، ومنه انتقل إلى ويجان أتلتيك حتى العام الجاري، وخاض فترة إعارة مع فريق برايتون.