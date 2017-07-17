بالصور.. إطلاق أسماء النساء علي شوارع مجمع البنات بجامعة حائل - صحيفة صدى الالكترونية

على العنزي(صدى):

أطلقت جامعة حائل، أسماء شخصيات نسائية رائدة أسهمت تاريخيًا في نقل العلم والمعرفة إقليميًا وعالميًا وأخرى أبرزت مكانة المرأة في تاريخ الأمة الإسلامية والعربية، علي شوارع مجمعها النسائي بأجا.

ومن بين تلك الأسماء: الملكة عفت الثنيان زوجة الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز، وزها حديد المهندسة المعمارية العالمية، والدكتورة حياة سندي العالمة السعودية، ورفيدة الأسلمي أول ممرضة في الإسلام، وعدد آخر من الرائدات في مختلف التخصصات.

واوضحت المشرفة العامة على أقسام الطالبات، الدكتورة حنان بنت سالم آل عامر، أن تسمية الشوارع جاء لتهيئة مجمع الطالبات وجعله أكثر قبولًا وسهولة في حفظ الممرات والشوارع الداخلية، حيث يقع المجمع على مساحة كبيرة جدًا ويحوي أكثر من 7 بوابات فعَّالة، و 14 كلية و 9 عمادات مساندة إضافة إلى الإدارات النسائية.