" تعليم المخواة " يعتمد تحويل 8 مدارس ثانوية لنظام المقررات - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

اعتمد مدير إدارة التعليم بمحافظة المخواة بمنطقة الباحة، علي بن خيران مفرح الزهراني، اليوم الإثنين، تحويل ٨ مدارس ثانوية من النظام الفصلي إلى نظام المقررات.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم المخواة ناصر بن محمد العُمري، إن قرار التحويل جاء بناء على مرئيات اللجنة المكلفة بدراسة التوسع في مدارس نظام المقررات التي وجهت الوزارة بتشكيلها وما لاحظته اللجنة من تقلص أعداد الطلاب الملتحقين بالنظام الفصلي ونتائج الاستبانات التي تم توزيعها على الطلاب وكذلك مطالبات الأهالي.