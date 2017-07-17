خلفان: الخليج يربي قطر " الدلوعة " - صحيفة صدى الالكترونية

خلفان: الخليج يربي قطر ” الدلوعة “
وصف نائب رئيس شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، قطر بـ«الدلوعة».
وقال خلفان في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «الخليج العربي ربى قطر على الدلع، فكبر الولد “ دلوعة ” ، والآن يتم تربيته».
وتابع موجها حديثه إلى تميم: «يا تميم اعبث بكل شيء إلا بأمننا القومي وبقلب الخليج العربي مملكة النخوة والكرامة».
وأضاف: «لا سيادة لك فيما لا تملك.. أنت على أرض قطر تاريخك حديث.. هناك من كان قبلك بقرون».
النخيش[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلام حكيم من ابو خلفان
سعيد[ عدد التعليقات: 240 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههه والله حسيت انها آخر العنقود .. الصغنونة ..
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29832 ] نشر منذ 45 دقيقة
هذا دلعته موزه ماهو الدول الحليجيه ,, ياابو خلفان ,,
أبوعبدالله[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 39 دقيقة
بتنكشف الاعبيكم ياخرفان وجماعتك وسنقلب السحر على الساحر
alfahd42[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 36 دقيقة
الله يكفينا شر من فيه شر