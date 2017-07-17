خلفان: الخليج يربي قطر " الدلوعة " - صحيفة صدى الالكترونية

أبوظبي(صدى):

وصف نائب رئيس شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، قطر بـ«الدلوعة».

وقال خلفان في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «الخليج العربي ربى قطر على الدلع، فكبر الولد “ دلوعة ” ، والآن يتم تربيته».

وتابع موجها حديثه إلى تميم: «يا تميم اعبث بكل شيء إلا بأمننا القومي وبقلب الخليج العربي مملكة النخوة والكرامة».

وأضاف: «لا سيادة لك فيما لا تملك.. أنت على أرض قطر تاريخك حديث.. هناك من كان قبلك بقرون».