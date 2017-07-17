 خلفان: الخليج يربي قطر " الدلوعة " - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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خلفان: الخليج يربي قطر ” الدلوعة “

خلفان: الخليج يربي قطر ” الدلوعة “
أبوظبي(صدى):

وصف نائب رئيس شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، قطر بـ«الدلوعة».

وقال خلفان في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «الخليج العربي ربى قطر على الدلع، فكبر الولد “ دلوعة ” ، والآن يتم تربيته».

وتابع موجها حديثه إلى تميم: «يا تميم اعبث بكل شيء إلا بأمننا القومي وبقلب الخليج العربي مملكة النخوة والكرامة».

وأضاف: «لا سيادة لك فيما لا تملك.. أنت على أرض قطر تاريخك حديث.. هناك من كان قبلك بقرون».


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 2 ساعتين

كلام حكيم من ابو خلفان

[ عدد التعليقات: 240 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههه والله حسيت انها آخر العنقود .. الصغنونة ..

[ عدد التعليقات: 29832 ] نشر منذ 45 دقيقة

هذا دلعته موزه ماهو الدول الحليجيه ,, ياابو خلفان ,,

[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 39 دقيقة

بتنكشف الاعبيكم ياخرفان وجماعتك وسنقلب السحر على الساحر

[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 36 دقيقة

الله يكفينا شر من فيه شر

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