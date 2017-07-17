مدير هيئة الباحة يبحث البرامج التوعية - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

اجتمع مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالباحة، الشيخ سعيد بن يحيى الزهراني، اليوم الإثنين، بقيادات العمل الميداني بقطاع السراة بالمنطقة، تم خلاله مناقشة سير العمل الميداني خلال موسم الصيف والبرامج التوعوية الجاري إنفاذها، ومساهمة فرع الرئاسة العامة للهيئات بمنطقة الباحة في أنشطة السياحة بالمنطقة، وضم الاجتماع عددا من رؤساء الهيئات ومديري الإدارات ذات العلاقة.

يذكر أن فرع الرئاسة بالباحة يستعد لإطلاق عدد من المراكز التوجيهية في بعض المحافظات داخل المنتزهات التي يكثر فيها ارتياد المصطافين بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما سيتم اطلاق عمل المنصة التوعوية بمنتزه رغدان عبر شاشة توعوية كبيرة تعرض بعض المقاطع التوعوية التي تصدرها الرئاسة العامة للهيئات.

وأعرب مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة الباحة الشيخ سعيد بن يحيى الزهراني عن بالغ شكره لصاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود أمير منطقة الباحة، والذي لا يألو جهدا في دعم ومتابعة كل ما من شأنه خدمة المصطافين وضيوف هذه المنطقه الغالية.