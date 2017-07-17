الإعلاميين المصريين توقف " مذيعة الهيروين " 3 أشهر - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أكد حمدى الكنيسي نقيب الإعلاميين المصريين، إن النقابة رصدت التجاوز الذى قامت به المذيعة شيماء جمال مقدمة برنامج ” المشاغبة ” على قناة ” LTC ” .

وأشار نقيب الإعلاميين إلى أن نقابة الإعلاميين اتخذت قرارا بوقف هذه المذيعة لمدة ثلاثة أشهر، ويتعين على إدارة القناة تنفيذ هذا القرار حتى لا تكون شريكا فى المسئولية.

وأضاف ” الكنيسي ” أن النقابة ستتصدى بكل قوة لمثل هذه الأخطاء، لضبط المشهد الإعلامي الذي ينزلق إلى تجاوزات يدفع المجتمع المصري ثمنها غالياً.

وكانت المذيعة شيماء جمال قامت خلال إحدى الحلقات التى تتحدث فيها عن الإدمان باستخراج كيس يحمل مادة بيضاء واستنشقتها على الهواء قائلة: ” أنا وعدت المتصل إني هشم هيروين على الهواء وديني وفيت بوعدي، بس حلوة الشمة أوي ” ، مما يُعد خروجاً صارخاً عن المعايير المهنية والأخلاقية.