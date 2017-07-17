⁠⁠⁠⁠⁠إيكونومست: مقاطعة قطر ستتواصل وتكبدها خسائر فادحة - صحيفة صدى الالكترونية

الدوحة(صدى):

توقعت وحدة الأبحاث التابعة لـ ” إيكونومست ” ، استمرار العقوبات الخليجية على قطر لفترة طويلة والتي سيكون لها تداعيات على الاقتصاد القطري.

وذكر التقرير، أن الاقتصاد القطري سيتكبد خسائر فادحة؛ إذا استمرت المقاطعة الخليجية طويلا.

وينصح التقرير الشركات الأجنبية في قطر، بضرورة التدقيق في سلامة ملفات شركائها داخل قطر في الفترة القادمة، مع البحث عن قنوات توزيع جديدة علما أنها ستكون مكلفة.

كما نصح التقرير الشركات الأجنبية بالتحوط من سعر صرف الريال القطري، تحسباً من التذبذب المتوقع للريال مع استمرار المقاطعة.