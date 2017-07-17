 بالفيديو.. صافيناز ترقص فوق أحد مساجد مصر - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. صافيناز ترقص فوق أحد مساجد مصر

بالفيديو.. صافيناز ترقص فوق أحد مساجد مصر
القاهرة(صدى):

غضب شديد انتاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهور الراقصة صافيناز على شاشة إلكترونية معلقة بين مئذنة وقبة مسجد تعرض لقطات للراقصة فى هذا المكان المخصص لإقامة الشعائر الدينية.

وطالب الجميع بضرورة التحرك من قبل الأوقاف والتحقيق فى الواقعة.

وأشار البعض إلى أن الشاشة كانت على مئذنة بأحد مساجد الإسكندرية والبعض الآخر يشير إلى أنها بالقاهرة.

#صافيناز ترقص فوق مأذنة مسجد قايتباي #اسكت_يالساني

Posted by ‎عمر فتحي‎ on Sunday, July 16, 2017


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10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 29802 ] نشر منذ 2 ساعتين

حسبنا الله ونعم الوكيل ,,

[ عدد التعليقات: 868 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاحول ولا قوة إلا بالله .

[ عدد التعليقات: 13437 ] نشر منذ 1 ساعة

لاحول ولا قوة الا بالله
هذا اخرتها
لكن الشرهة مو عليها
على المصريين

[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 1 ساعة

استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم

[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 1 ساعة

عملها هذا استفزاز لمشاعر المسلمين وإهانة للمسجد بيت الله قد تكون مسيحية او لا دين لها هي واعوانها الحاقدين من ساعدوها وساندوها لفعل هذا وحسبي الله ونعم الوكيل

[ عدد التعليقات: 3754 ] نشر منذ 53 دقيقة

شكل اللي حط اللوحة الإعلانية سكران الله لا يبلانا ان شاء الله يشيلون اللوحة

[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 47 دقيقة

يا جماعة لا تتسرعون في الحكم واضح انه فوتوشب لا يوجد لوحة من هذا النوع تعلق بهذه الطريقة

[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 24 دقيقة

أعوذ بالله من غضب الله , ضاقت عليهم الدنيا حتى لم يجدو الا المسجد والمأذنه ليقومو بهذا العمل الخبيث , من الواضح ان من خطط لهذا اراد استفزاز المسلمين واحداث فتنه يذهب فيها الصالح والطالح . ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين .

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