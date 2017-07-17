بالفيديو.. صافيناز ترقص فوق أحد مساجد مصر - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. صافيناز ترقص فوق أحد مساجد مصر
غضب شديد انتاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهور الراقصة صافيناز على شاشة إلكترونية معلقة بين مئذنة وقبة مسجد تعرض لقطات للراقصة فى هذا المكان المخصص لإقامة الشعائر الدينية.
وطالب الجميع بضرورة التحرك من قبل الأوقاف والتحقيق فى الواقعة.
وأشار البعض إلى أن الشاشة كانت على مئذنة بأحد مساجد الإسكندرية والبعض الآخر يشير إلى أنها بالقاهرة.
#صافيناز ترقص فوق مأذنة مسجد قايتباي #اسكت_يالساني
Posted by عمر فتحي on Sunday, July 16, 2017
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17407 ] نشر منذ 2 ساعتين
مهي غريبة عليها لأن البنت وقحة وقليلة حياء
ومن حسن الحظ باب المسجد كان مقفول
ولا كان خششت ترقص بداخله
جعل سيقانها الكسر إن شاءالله.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29802 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 868 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا بالله .
Nawal[ عدد التعليقات: 13437 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة الا بالله
هذا اخرتها
لكن الشرهة مو عليها
على المصريين
ابو صالح[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 1 ساعة
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
طيف المطر[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 1 ساعة
عملها هذا استفزاز لمشاعر المسلمين وإهانة للمسجد بيت الله قد تكون مسيحية او لا دين لها هي واعوانها الحاقدين من ساعدوها وساندوها لفعل هذا وحسبي الله ونعم الوكيل
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13448 ] نشر منذ 55 دقيقة
الله يعجل بعذابها
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3754 ] نشر منذ 53 دقيقة
شكل اللي حط اللوحة الإعلانية سكران الله لا يبلانا ان شاء الله يشيلون اللوحة
حسن الحربي[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 47 دقيقة
يا جماعة لا تتسرعون في الحكم واضح انه فوتوشب لا يوجد لوحة من هذا النوع تعلق بهذه الطريقة
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 24 دقيقة
أعوذ بالله من غضب الله , ضاقت عليهم الدنيا حتى لم يجدو الا المسجد والمأذنه ليقومو بهذا العمل الخبيث , من الواضح ان من خطط لهذا اراد استفزاز المسلمين واحداث فتنه يذهب فيها الصالح والطالح . ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين .