بالفيديو.. صافيناز ترقص فوق أحد مساجد مصر - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

غضب شديد انتاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهور الراقصة صافيناز على شاشة إلكترونية معلقة بين مئذنة وقبة مسجد تعرض لقطات للراقصة فى هذا المكان المخصص لإقامة الشعائر الدينية.

وطالب الجميع بضرورة التحرك من قبل الأوقاف والتحقيق فى الواقعة.

وأشار البعض إلى أن الشاشة كانت على مئذنة بأحد مساجد الإسكندرية والبعض الآخر يشير إلى أنها بالقاهرة.