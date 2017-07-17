بدء المرحلة الأولى لنظافة المشاعر المقدسة - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

بدأت أمانة العاصمة المقدسة في أعمال المرحلة الأولى، لتهيأة وتجهيز المشاعر المقدسة وتسوية المسطحات الأرضية وتنظيف المنطقة، حيث وزعت الأمانة الفرق الميدانية الخاصة بأعمال النظافة اعتبارا من اليوم الثامن من شهر شوال الجاري .

أوضح ذلك المهندس محمد بن عبدالرحمن المورقي، مدير عام النظافة، قائلا: إن هذه المرحلة تعد من أهم المراحل في تهيأة منطقة المشاعر المقدسة ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج1438هـ، وفي إطار الاستعداد المبكر، مشيرا إلى أن العمل في هذه المرحلة سيستمر لأربع أسابيع بإذن الله يتم خلالها تهيأة كامل المنطقة .

من جانبه قال المهندس عاطف الحكمي مدير ادارة تشغيل ومتابعة أعمال النظافة ، إنه سيتم خلال هذه المرحلة توزيع الصناديق الضاغطة في الأماكن المخصصة لها بالمشاعر المقدسة، بعد تحديد مواقعها من خلال الدراسات الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية .

واختتم مؤكداً بأن الأمانة بفضل الله تقوم بتنفيذ مراحل خططها بكل كفائة واقتدار من خلال خبراتها المتراكمة في هذا المجال وفي كل ما يتعلق بالنظافة أو بالإصحاح البيئي، مشيراً إلى أن ذلك يأتي من خلال توجيات أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامه بن فضل البار، وبمتابعة من قبل وكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالسلام مشاط وإشرافه المباشر على مختلف الأعمال، للإطمئنان على سير الخدمات المختلفة وفق الخطة الموضوعة .