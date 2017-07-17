فهمي محمد(صدى):

وقال مصدر عسكري ” إن الجيش اليمني سيطر على قرية السوهرة، ظهر اليوم، بعد السيطرة على مركز عزلة الهاملي في موزع وسط خسائر فادحة للميليشيات الانقلابية في المعدات والأرواح.

وأشار المصدر، غلي أن المعارك التي دارت اليوم نجم عنها وصول الجيش اليمني إلى مزرعة سابحة على الخط الرئيسي الواصل بين مفرق المخا والحديدة وقطع خط الإمداد بالكامل.

وشنت مقاتلات التحالف العربي 15 غارة جوية استهدفت مواقع وتعزيزات ميليشيا الحوثي في محيط وداخل معسكر خالد غرب تعز بالتزامن مع هجوما أخر للجيش اليمني على جنوب معسكر خالد بمفرق المخا ولا تزال المعارك مستمرة في ظل تراجع كبير لميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.