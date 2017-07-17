بالصور.. السفير السعودي لدى الأردن يستقبل القائم بالأعمال الليبي ومحافظ عمان في مكتبه اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود في مكتبه اليوم، القائم بأعمال السفارة الليبية لدى الأردن الدكتور عادل بكار.

وتأتي هذه الزيارة الودية لمناقشة الأحداث الدائرة في منطقة الشرق الأوسط وللحديث عن عمق العلاقات السعودية الليبية وتعزيز سبل التعاون بين البلدين في أطار تحقيق المصلحة العربية والإسلامية.

وأشار الدكتور عادل بكار خلال اللقاء ان المملكة العربية السعودية حريصة بالتواصل مع أشقائها العرب في جميع دول العالم، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أطال الله في عمره.

مؤكداً أن العلاقات السعودية مع أشقائها العرب علاقة أخوية متينة نابعه من حرص المملكة على الاطلاع والعمل بما يصب في مصلحة الشعوب العربية، خاصة في الوقت الراهن الذي تعيشه المنطقة العربية.

وفي لقاء آخر اليوم أستقبل سموه محافظ العاصمة الأردنية عمان الدكتور سعد شهاب.

تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والهامة المتعلقة بالعلاقات السعودية الأردنية ومتانتها المبنية على مر العصور والتي تدل على أواصر التعاون والأخوة، بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، وأعرب سعادة المحافظ عن اعتزازه بمستوى العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين دولتين شقيقتين.

