جنايات دبي: السجن 5 سنوات لآسيوي باع خادمة - صحيفة صدى الالكترونية

دبي(صدى):

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي، اليوم الإثنين، حكماً بالسجن لمدة 5 سنوات بحق تاجر بشر من الجنسية الآسيوية، لإدانته بتهمة بيع خادمة بمبلغ 2800 درهم إلى رجال الشرطة، فيما برأت آسيوياً آخر اتهمته النيابة العامة في القضية ذاتها من تهمة الاتجار بالخادمة.

وأكدت النيابة العامة، أن ” الشرطة أعدت كميناً للمتهمين وأفشلت عملية البيع وألقت القبض عليهما، فيما من المتوقع أن تستأنف النيابة على حكم البراءة الصادر بحق المتهم الثاني ” .

وترجع الواقعة غلي قيام المتهمين في القضية بتحريض الخادمة على الهرب من منزل كفيلها بدعوى توفير فرصة عمل لها براتب أعلى، ثم أجبراها تحت الضرب والتعذيب على العمل في الرذيلة لصالحهما حيث استمرت في هذا العمل لمدة 3 أشهر ” .