قيادي حوثي يخفي ملايين الريالات المنهوبة في منزله - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لأحد أبناء عائلة ” الرسي ” الموالي للمليشيات الإنقلابية الحوثية وهو يحمل كميات كبيرة من الأموال النقدية.

ويظهر في الصورة أحد القيادات الحوثية في أحد المنازل وبجواره ملايين الريالات من التي تم نهبها والاستيلاء عليها من إيرادات المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم.