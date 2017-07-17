قيادي حوثي يخفي ملايين الريالات المنهوبة في منزله - صحيفة صدى الالكترونية

قيادي حوثي يخفي ملايين الريالات المنهوبة في منزله
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لأحد أبناء عائلة ” الرسي ” الموالي للمليشيات الإنقلابية الحوثية وهو يحمل كميات كبيرة من الأموال النقدية.
ويظهر في الصورة أحد القيادات الحوثية في أحد المنازل وبجواره ملايين الريالات من التي تم نهبها والاستيلاء عليها من إيرادات المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29802 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلهم حراميه واهل خراب ودمار ,, هذه هي وصايا ودروس وعادات اربابهم طواغيت المجوس ,,
,, أيش الغريب ؟؟
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 453 ] نشر منذ 2 ساعتين
الخيانه طبعهم والشرهه على الشعب الي خلوهم يسيطرون على ممتلكاتهم لو اعترضوا وقاموا يد واحده من بداية الانقلاب كان ماصار الي صار ولكن شعب همه القات وماعليه تنحرق البلد