 قيادي حوثي يخفي ملايين الريالات المنهوبة في منزله - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 17

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. قيادي حوثي يخفي ملايين الريالات المنهوبة في منزله

قيادي حوثي يخفي ملايين الريالات المنهوبة في منزله

قيادي حوثي يخفي ملايين الريالات المنهوبة في منزله
فهمي محمد(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لأحد أبناء عائلة ” الرسي ” الموالي للمليشيات الإنقلابية الحوثية وهو يحمل كميات كبيرة من الأموال النقدية.

ويظهر في الصورة أحد القيادات الحوثية في أحد المنازل وبجواره ملايين الريالات من التي تم نهبها والاستيلاء عليها من إيرادات المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم.


الوسوم:, , , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 29802 ] نشر منذ 2 ساعتين

كلهم حراميه واهل خراب ودمار ,, هذه هي وصايا ودروس وعادات اربابهم طواغيت المجوس ,,

,, أيش الغريب ؟؟

[ عدد التعليقات: 453 ] نشر منذ 2 ساعتين

الخيانه طبعهم والشرهه على الشعب الي خلوهم يسيطرون على ممتلكاتهم لو اعترضوا وقاموا يد واحده من بداية الانقلاب كان ماصار الي صار ولكن شعب همه القات وماعليه تنحرق البلد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *