⁠⁠⁠⁠⁠بريطانيا تبدأ محاكمة تعاملات قطر المشبوهة مع باركليز - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

حدد قاض بريطاني، يوم التاسع من يناير 2019 موعدًا لبدء محاكمة بنك باركليز وأربعة من كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين المتهمين بالاحتيال فيما يتعلق بمدفوعات غير معلنة لمستثمرين قطريين ضمن عملية لجمع تمويل طارئ بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني (15 مليار دولار) في 2008.

وكان مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة، قد اتهم الشهر الماضي، بنك باركليز وجون فارلي وروجر جينكينز وتوماس كالاريس وريتشارد بوث بالتآمر لارتكاب جرائم احتيال من خلال التمثيل الزائف عند التفاوض للحصول علي تمويل من قطر.

وجمع باركليز 12 مليار جنيه إسترليني من خلال عمليتي تمويل في يونيو وأكتوبر 2008 معظمها من مستثمرين أثرياء في الخليج مما أتاح للبنك تفادي تأميمه في خضم أزمة الائتمان.