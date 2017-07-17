بالصور.. أمن الأردن يحبط تهريب 140 ألف قرص مخدر - صحيفة صدى الالكترونية

عمان(صدى):

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات الأردنية، من إحباط محاولة تهريب 140 ألف قرص مخدر كانت في طريقها للسعودية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن الاردني، أن فريق تحقيق خاص في إدارة المخدرات تتبع معلومات حول قيام بعض الأشخاص المشبوهين بقضايا الاتجار وتهريب المواد المخدرة بتجهيز كمية كبيرة من الحبوب المخدرة وتخزينها في مكان ما تمهيداً لتهريبها الى إحدى الدول.

وأضافت: فريق التحقيق نفذ عمليات مراقبة ورصد وجمع للمعلومات حول اولئك الاشخاص المشتبه بهم وتبين قيام شخصين من المشبوهين بتجهيز كميات من الحبوب المخدرة وإخفائها في مخابىء سرية على متن إحدى مركبات الشحن ” براد ” .

وتم تحديد مكان مركبة الشحن والتوجه إلى الموقع في إحدى مناطق العاصمة وإعداد كمين للقبض على المشتبه بهم متلبسين، وتمكن فريق التحقيق من إلقاء القبض على الشخصين المشتبه بهما فور حضورهما للمكان من أجل استلام مركبة الشحن التي عثر فيها على 140 ألف قرص مخدرة أُخفيت في جيب سري أُعد لتلك الغاية، وسيحال الموقوفان إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة.