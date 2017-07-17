برشلونة يحسم موقفه من نيمار - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

نفى المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني، روبرت فيرنانديز، اليوم الإثنين، احتمالية رحيل اللاعب البرازيلي نيمار خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أنه لم يتلق أي عروض تخص لاعبي النادي الكتالوني.

وقال فيرنانديز خلال مؤتمر صحفي: لن يتمكن أي نادٍ من دفع الشرط الجزائي الخاص بنيمار، وجاءت تصريحات فيرنانديز للرد على ما قالته صحيفة (sport) الكتالونية، بأن نيمار لا يشعر بالراحة في برشلونة.

وقالت الصحيفة: بعض من الأشخاص المحيطين باللاعب يؤكدون له بأنه حان الوقت لرحيله عن برشلونة، وأضافت: طالبوه بالابتعاد عن ظل ميسي من أجل أن تطوير نفسه بعيداً عن كامب نو، والبحث عن مجد شخصي أكبر.