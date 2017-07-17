حراس مسؤول أفغاني يقتلون عروسًا بالخطأ - صحيفة صدى الالكترونية

كابل(صدى):

أفاد عدد من المصادر، اليوم الاثنين، وقوع حادث إطلاق نار احتفاليا من حفل زفاف أفغاني؛ عندما مرت قافلة من السيارات بجوار مقر إقامة محمد محقق، نائب الرئيس التنفيذي الأفغاني، عبد الله عبد الله، وأطلقوا النار في الهواء كما هو شائع في الاحتفالات المحلية.

وقلق الحراس من كونهم يتعرضون لهجوم فأطلقوا النار.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نجيب دانش، أن الأفراد الذين كانوا في موكب العروس كانوا ” يطلقون النار بشكل احتفالي في الهواء بينما كانوا يمرون بالقرب من منزل محقق ” .

وقال دانش إنه تم القبض على أربعة مشتبه بهم من بينهم اثنان من رجال الشرطة الذين كانوا يحرسون منزل السياسي، عقب الحادث الذى وقع في غرب كابول.

ويأتي الحادث وسط الهجمات الأخيرة في كابول التي أدت إلى رفع مستويات الأمن في العاصمة.