إزالة 17 مخالفة بالطريق الدائري في الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبد العزيز القثامي(صدى):

شنت بلدية الشفا الفرعية في الطائف، اليوم، حملة إزالة لـ 17 بسطة مخالفة من البسطات العشوائية الثابتة والمتحركة، وبسطات شاي الجمر من على جنبات الطريق الدائري بمركز الشفا السياحي.

وتأتي الحملة لمكافحة ظاهرة البسطات العشوائية، وبسطات شاهي الجمر التي لا يعرف مصدر المياه المستخدمة ومكوناتها، وتأثير الأدخنة على الصحة العامة.

وكان أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل قد شدد على البلديات الفرعية بضرورة تطبيق الأنظمة والتعليمات على مخالفي الاشتراطات الصحية سواءً في المحلات والبسطات العشوائية.