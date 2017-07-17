بالصور.. ضبط 15 مخالفة لـ " منع العمل تحت أشعة الشمس " بالمجمعة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تمكن مفتشو مكتب عمل محافظة المجمعة، اليومن من ضبط 15 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس، خلال الجولات الميدانية المكثفة الرامية لضبط مخالفي قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بخصوص منع تشغيل العمالة تحت أشعة الشمس المباشرة.

وقال مدير المكتب سعد الهدباني، إن الجولات التفتيشية شملت مواقع التشييد والبناء في أحياء المحافظة والمراكز التابعة لها.

وأكد ” الهدباني ” ، علي اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين، وإبلاغ أصحاب المنشآت والقائمين عليها بضرورة الالتزام بقرارات الوزارة.