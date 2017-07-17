بدء التسجيل في المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء برابغ - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلن المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء بمحافظة رابغ، اليوم الإثنين، عن فتح القبول والتسجيل للتدريب المرتبط بالتوظيف في تخصصات صيانة المعدات الميكانيكية وصيانة المعدات الكهربائية وصيانة الآلات الدقيقة والتحكم وتشغيل محطات الكهرباء وتشغيل محطات تحلية المياه وتخصص اللحام وتخصص الطاقة الشمسية، وذلك على الموقع الإلكتروني (http://hiwpt.edu.sa ‎ ) .

ويشترط قبل التقدم للمعهد إلكترونياً، أن يكون المتدرب سعودي الجنسية، وأن لا يزيد عمره عن 24 سنة وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة بمعدل لايقل عن 75% وبمعدل لا يقل عن 60% في اختبار القدرات ، وألا يقل المعدل التحصيلي عن 60% ، وأن لا يكون المتقدم قد تلقى دعم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية، وغير مسجل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.