انخفاض أسعار 51 سلعة غذائية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشفت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء انخفاض أسعار 51 سلعة غذائية خلال شهر يونيو الماضي، مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2016، فيما انخفضت أسعار 8 سلع غير غذائية خلال ذات الشهر، وكذلك أسعار أربع خدمات.

في المقابل، بيّنت الإحصاءات ارتفاع أسعار 30 سلعة غذائية، وست سلع غير غذائية، وست خدمات، وذلك خلال شهر يونيو الماضي، مقارنةً بنفس الفترة من العام 2016.

وسجّلت أسعار السجائر ارتفاعاً قدره (100 %)، والمشروبات الغازية (48 %)، وذلك بفعل تطبيق الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية في مطلع يونيو الماضي.

والجدول التالي يوضح ترتيب أكثر السلع الغذائية انخفاضاً وأكثرها ارتفاعاً في الأسعار خلال شهر يونيو 2017، مقارنة بنفس الشهر من عام 2016.