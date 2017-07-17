الشرطة التركية تعتقل 10 عراقيين للاشتباه بعلاقاتهم بـ " داعش " - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الإثنين، 10 مواطنين عراقيين يشتبه بعلاقتهم بتنظيم داعش الإرهابى فى ولاية تشوروم بشمالى تركيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية كونا.

ونقلت وكالة ” الأناضول ” التركية، أن فرق مكافحة الإرهاب دهمت منازل يسكن بها العراقيون الموقوفون بعد تحقيقات اجرتها النيابة العامة فى ولاية ” تشوروم ” مضيفة انه تم العثور على مواد رقمية ذات علاقة بداعش.

وكانت السلطات الأمنية التركية، شنت عمليات دهم فى انحاء متفرقة بالبلاد طوال الأسبوع الماضى أدت الى توقيف مئات الاشخاص بتهم دعم والارتباط بتنظيمات ارهابية من بينهم اشخاص على صلة بتنظيم داعش.