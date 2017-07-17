النفط يرتفع لـ 49 دولارًا مع تباطؤ أنشطة الحفر الأمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

صعد النفط إلى نحو 49 دولارا للبرميل، اليوم الإثنين، مع تباطؤ نمو عدد منصات الحفر النفطي في الولايات المتحدة مما ساهم في انحسار المخاوف من أن يبطل ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي أثر خفض الإنتاج الذي تقوده منظمة أوبك.

كانت بيكر هيوز قالت يوم الجمعة إن الشركات الأمريكية، أضافت حفارتي نفط على مدى الأسبوع المنتهي في 14 يوليو تموز ليصل الإجمالي إلى 765 حفارة.

وذلك أعلى مستوى منذ ابريل نيسان 2015 لكن وتيرة الزيادات تباطأت. وبلغ متوسط الحفارات الجديدة في الأسابيع الأربعة الأخيرة خمس حفارات وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016.

وتعززت أيضا التوقعات بأن استعادة التوازن التي طال انتظارها في سوق النفط تمضي قدما بفعل الهبوط الحاد في مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع المنتهي في السابع من يوليو تموز.

وزاد خام القياس العالمي برنت خمسة سنتات إلى 48.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 1219 بتوقيت جرينتش بينما تراجع الخام الأمريكي خمسة سنتات ليجري تداوله عند 46.49 دولار للبرميل.