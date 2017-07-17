معلومات عن جزيرة مصرية شهدت اشتباكات بين الشرطة والمواطنين - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تعد الوراق هى الأكبر من بين 225 جزيرة منتشرة في مصر، تاريخها يمتد لآلاف السنين، ارتبطت بالنيل وكانت أحد فروعه السبعة في وقت سابق هذه هي جزيرة الوراق التي شهدت أمس الأحد اشتباكات دامية بين الشرطة والمواطنين، أسفرت عن سقوط قتيل وعشرات الجرحى بينهم ضباط شرطة.

في التقرير التالي 6 معلومات عن جزيرة الوراق:

1- تقع الجزيرة في حي الوراق التابع لمحافظة الجيزة، وكانت من قبل محمية طبيعية بقرار من الحكومة المصرية، لكن تم إلغاء هذا القرار.

2- تبلغ مساحة الجزيرة 1600 فدان، ويسكنها حوالي 70 ألف نسمة ويحدها 3 محافظات، هي القليوبية والقاهرة والجيزة. ويعتمد سكان الجزيرة على الزراعة والصيد، وأهم محاصيلها البطاطس والذرة والخضراوات.

3 – في كتابه ” تاريخ خليج الإسكندرية القديم وترعة المحمودية ” يقول المؤلف عمر طوسون إن الفرع الكانوبي كان في العصور الخالية أهم فروع النيل السبعة، حتى إن أرسطو الفيلسوف اليوناني قال إن ” هذا الفرع وحده هو المجرى الطبيعي، وإن ما سواه من الفروع الأخرى حفرتها يد البشر ابتغاء تجفيف أراضي الدلتا ” .

وكان مبدأ هذا الفرع من رأس الدلتا القديم في الطرف الجنوبي من جزيرة الوراق التي يتكون عندها نقطة انفصال الفرع البيلوزي الممتد إلى بيلوز، أي الفرما، عن الفرع الكانوبي الممتد إلى كانوب، أي أبي قير. وهذان الفرعان كانت تنحصر بينهما الدلتا قديما.

4 – في العام 2010 أصدر الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء حينها، قراراً بترسيم الحدود الإدارية لجزيرة الوراق تمهيداً لتطويرها. وقوبل القرار بثورة عارمة من الأهالي، فيما أكدت وزارة الري أن الصرف الصحي للجزيرة أصبح يشكل خطورة حيث يتم صرف مخلفات الجزيرة في النيل هو ما يساهم في تلوثه.

5 – كانت الوراق واحدة من المحميات الطبيعية، ففي عهد حكومة كمال الجنزوري اعتُبرت محمية طبيعية، وفق القرار رقم 1969 لسنة 1998، وبناء على هذا القرار خضعت الجزيرة لإدارة وزارة البيئة. وفي يونيو/حزيران الماضي أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قراراً باستبعاد 17 جزيرة، من بينها الوراق، من تطبيق قرار رئيس الوزراء والذي كانت الجزيرة تعتبر بموجبه محمية طبيعية.

6 – كشفت وزارة البيئة أن هذه الجزر، ومنها الوراق، تحولت إلى مناطق عادية وتفتقد للمعايير والمواصفات اللازمة لتكون محمية طبيعية. وتضم هذه الجزر كذلك القرصاية، والدهب، وردان الكبرى، وردان الصغرى، والقيراطيين، وأبوغالب، وأبوعوض، وأم دينار، والوراق، وكفر بركات، والرقة، وحلوان البلد، والشوبك البحرية، والعياط، وكفر الرفاعي، والديسمي، والكريمات.