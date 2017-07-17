إيران تهدد باستهداف القوات الأمريكية بالمنطقة - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

هدد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، باستهداف القواعد والقوات الأمريكية المتواجدة في المنطقة إذا ما صنفت الولايات المتحدة الحرس الثوري على قائمة الإرهاب.

وأكد باقري في كلمة له خلال مهرجان للقوات البرية التابعة للحرس الثوري في مدينة مشهد، صباح الاثنين، أن ” قيام الأمريكيين بالمساواة بين حرس الثورة والمجموعات الإرهابية مع فرض عقوبات مشابهة، يعتبر مجازفة كبيرة لأمريكا وقواعدها العسكرية وقواتها في المنطقة”، وفق ما قال.

وأفادت وكالة ” تسنيم ” الإيرانية نقلاً عن العلاقات الإعلامية لرئاسة أركان القوات المسلحة، أن الجنرال باقري أشار في كلمته إلى أن ” القدرات الصاروخية الإيرانية هي قدرات دفاعية وغير قابلة للتفاوض تحت أي شرط من الشروط ” ، حسب تعبيره.

يذكر أن الحكومة الإيرانية أعلنت في أواخر يونيو الماضي، عن تخصيص موازنة ضخمة لزيادة الإنفاق على برنامجها الصاروخي المثير للجدل ولفيلق القدس، جناح العمليات الخارجية للحرس الثوري والمصنف على قائمة الإرهاب الدولية منذ عام 2007، وقدرت بحوالي 620 مليون دولار تقريباً.