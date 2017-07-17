بالفيديو.. قرقاش ساخراً من مراسل الجزيرة: لا أشاهد قناتكم بالمرة - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

أحرج وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش مراسل قناة الجزيرة القطرية الإريتري ” عثمان أي فرح ” خلال ندوة عقدت بمؤسسة ” تشاتام هاوس ” بالعاصمة البريطانية، اليوم الإثنين وأثار ضحك الجمهور عليه.

كان “أي فرح” طالب بإلقاء سؤال على الوزير الإماراتي، وقال له إنه يعلم أن الوزير لا يحب قناة الجزيرة ويتمني أن يجد إجابة لديه، فرد عليه قرقاش :” الأمر ليس أني لا أحب الجزيرة، ولكني لا أشاهدها، ولا أريد أن أشاهدها ” ، الأمر الذي أثار ضحك الحضور.

وكان وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أكد خلال كلمته بلندن أن المطالب الخليجية الموجهة إلى قطر لا تختلف عن الشروط التي حددتها اتفاقية الرياض التي وقعت عليها الدوحة، لافتًا إلى أن القيادة القطرية منذ عام 1995 تعمل بشكل انتهازي على دعم التنظيمات الإرهابية لتحقيق مصالحها الضيقة، التي لا تمس حياة الشعب القطري.