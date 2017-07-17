مانشستر سيتي يُنفق مبالغ كبيرة للتعاقد مع لاعبين جدد - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

من أجل تشكيلة قوية وتعزيز قوة الفريق، أنفق مانشستر سيتي مبالغًا كبيرة في التعاقد مع لاعبين جدد لانضمامهم إلى صفوف لاعبيه.

من جانبه قال اللاعب رحيم سترلينج إن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في الموسم المقبل، سيكون على رأس أولويات فريقه.

وفاز السيتي آخر مرة بالدوري الإنجليزي في 2014، وتخلف بفارق 15 نقطة عن تشيلسي البطل في نهاية الموسم الماضي.

وتعاقد فريق المدرب بيب جوارديولا مع حارس المرمى، إيدرسون، مقابل نحو 34.7 مليون جنيه إسترليني (44.92 مليون دولار)، ومع لاعب الوسط، برناردو سيلفا، مقابل 43 مليون إسترليني، والمدافع كايل ووكر مقابل 50 مليون إسترليني.

وقال سترلينج (22 عامًا) إن “ كل الظروف مهيأة للفوز بالألقاب الآن ” .

وأضاف، عبر موقع ناديه الرسمي على الإنترنت: “ علينا الفوز بالألقاب، وعلينا استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.. بالنسبة لي هذا أهم شيء في العام المقبل، أن نكون أفضل فريق في إنجلترا، بعد أن تعاقدنا بالفعل مع بعض اللاعبين الرائعين هذا الصيف، وهو ما سيؤدي لتعزيز تشكيلة فريقنا القوية أصلًا ”.

وسيبدأ السيتي استعداداته للموسم الجديد، بمواجهة جاره ومنافسه المحلي، مانشستر يونايتد، في الولايات المتحدة، الخميس المقبل، في إطار كأس الأبطال الدولية الودية.

وعن مواجهة الغريم، اليونايتد، قال سترلينج: “ ستكون تجربة رائعة كما كانت دومًا، وستكون مواجهة صعبة ” .

وفي إطار جولته الأمريكية أيضًا، سيلتقي السيتي مع ريال مدريد، بطل إسبانيا وأوروبا، ومع توتنهام هوتسبير اللندني، وصيف بطل دوري إنجلترا.