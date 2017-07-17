قطر توافق على بناء قاعدة عسكرية إيرانية على أراضيها - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

كشفت مصادر خليجية، عن اتفاق أمير قطر تميم بن حمد آل ثانى، مع الرئيس الإيرانى حسن روحانى بإنشاء قاعدة عسكرية إيرانية بالدوحة، على غرار القاعدة التركية.

ونسب موقع اليوم السابع المصري الإلكتروني إلى مصادر خليجية، اليوم الاثنين، إن القاعدة التى سيتم إنشاؤها خلال الأيام القليلة المقبلة، هدفها حماية وتأمين إمارة الفتنة والإرهاب خاصة فى ظل الظروف التى تعيشها حاليا بعد المقاطعة المفروضة عليها من “الرباعى العربى” المكافح للإرهاب المدعوم من قطر مصر والسعودية والإمارات والبحرين.

وفى السياق نفسه، أكدت وسائل إعلام إيرانية وقطرية اللقاء الذى تم بين تميم وروحانى، شهد بحث تأسيس قاعدة عسكرية إيرانية فى قطر، بحجة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وفى المقابل، دشن نشطاء خليجيون على مواقع التواصل الاجتماعى هاشتاج تحت اسم قاعدة عسكرية ايرانية فى قطر، وطالبوا يتدخل قوات “درع الجزيرة” بصورة فورية فى قطر لمنع التدخل العسكرى الإيرانى على أراضى خليجية مما يهدد استقرار أمن الخليج بالكامل.