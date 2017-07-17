قطر توافق على بناء قاعدة عسكرية إيرانية على أراضيها - صحيفة صدى الالكترونية

قطر توافق على بناء قاعدة عسكرية إيرانية على أراضيها
كشفت مصادر خليجية، عن اتفاق أمير قطر تميم بن حمد آل ثانى، مع الرئيس الإيرانى حسن روحانى بإنشاء قاعدة عسكرية إيرانية بالدوحة، على غرار القاعدة التركية.
ونسب موقع اليوم السابع المصري الإلكتروني إلى مصادر خليجية، اليوم الاثنين، إن القاعدة التى سيتم إنشاؤها خلال الأيام القليلة المقبلة، هدفها حماية وتأمين إمارة الفتنة والإرهاب خاصة فى ظل الظروف التى تعيشها حاليا بعد المقاطعة المفروضة عليها من “الرباعى العربى” المكافح للإرهاب المدعوم من قطر مصر والسعودية والإمارات والبحرين.
وفى السياق نفسه، أكدت وسائل إعلام إيرانية وقطرية اللقاء الذى تم بين تميم وروحانى، شهد بحث تأسيس قاعدة عسكرية إيرانية فى قطر، بحجة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
وفى المقابل، دشن نشطاء خليجيون على مواقع التواصل الاجتماعى هاشتاج تحت اسم قاعدة عسكرية ايرانية فى قطر، وطالبوا يتدخل قوات “درع الجزيرة” بصورة فورية فى قطر لمنع التدخل العسكرى الإيرانى على أراضى خليجية مما يهدد استقرار أمن الخليج بالكامل.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29792 ] نشر منذ 2 ساعتين
ان صدق الخبر ,,
,, فقطر دخلت دول الخليج في صراع عسكري لا يعلم مدى تدميره إلا رب العالمين ,,,
زائر[ عدد التعليقات: 617 ] نشر منذ 1 ساعة
بعد اتفاقية انشاء قاعده ايرانيه قطر تدمر نفسها ذاتيا .
عبدالرحمن سعد[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 1 ساعة
ان صدق الخبر قطر لم تعد عضو في مجلس التعاون ويجب طردها.
القرشي[ عدد التعليقات: 1718 ] نشر منذ 1 ساعة
صدقت والله يا ابو محمد … ورعان قطر ودهم دمار شامل لأهل الخليج الله لا يوفقهم .
وأنا من بعد مراجعتي لأفعال عيال آل ثاني من البداية لحد الأن وجدتهم ميالين جدآ لإيران !!!
لا يكون الإيرانيين خوالهم ولا هم على ملتهم وحنا ماندري عنهم يا أخوي ترا التقية عندهم جزء أساسي من دينهم .
على العموم وانا أخوك تذكرت الأن مقولة الأمير سعود الفيصل تغمده الله بواسع رحمته .
يوم قال حنا مانسعى للحرب لكن إذا الحرب دقت طبولها فحنا لها .
وهاذي رسالتي لبني تميم ولبني فارس ولبني ترك .
أبناء الجزيرة العربية ماهم مثل بقية ابناء دول الخليج مع كامل إحترامي الشديد لجميع الشعوب الخليجية .
أبناء السعودية والله إذا دقت طبول الحرب إنهم يبايعون على الموت في سبيل الله ثم في سبيل وطنهم
وشعبهم وإذا تحركوا والله مايردهم رداد .
وتذكروا إن الأرض هاذي يعيشون عليها أحفاد صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم .
إللي بايعوا الله ورسوله على إعلاء كلمة الحق وإزهاق كل ماهو باطل على وجه الأرض وقد كان لهم على مابايعوا
الله ورسوله عليه ومن ضمن ماتحقق لهم هو إنهاء دولة الفرس المجوسية إللي إنت بتتحامى فيهم ياتميم
وإنهاء إمبراطورية قيصر الروم فلا كسرى بعد كسرى ولا قيصر بعد قيصر فأستوعبوا قبل أن تفكروا مجرد التفكير
في أن تمسوا هذا الوطن أو شعبه بأي سوء .
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 718 ] نشر منذ 15 دقيقة
اتمنى انشاء قاعدة عسكرية مصرية قريبة من قطر والله يغير يقمطون العافيه