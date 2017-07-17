ضاحي خلفان: عصابات قطر اعتدت على " قرقاش " - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

وصف القائد العام السابق لشرطة دبي ” ضاحي خلفان ” ، الاعتداء اللفظي على وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش أثناء دخوله قاعة تشاتام هاوس في العاصمة البريطانية لندن لإلقاء كلمة حول الأزمة الخليجية بأنه دليل على ثقافة البلطجة التي نشرتها قطر.

وكتب خلفان فى تغريدة لها على تويتر: التهجم والاعتداء على معالي الوزير انورقرقاش من قبل تنظيم الحمدين الارهابي دليل على ثقافة البلطجة التي نشرتها قطر في كثيرين ممن تأثروا بردحها.

وأضاف: عندما يتولى حكم الناس اشرارها كالحمدين تخرج عصابات امثال من رأيناهم يعتدون على معالي الوزير أنور.. العالم غيرنا من دولة كلها شارع ٣ كيلو متر.