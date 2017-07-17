الإمارات تنفي مزاعم اختراقها للمواقع القطرية - صحيفة صدى الالكترونية

الإمارات تنفي مزاعم اختراقها للمواقع القطرية
استنكر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم الاثنين أن تكون بلاده مسؤولة عن اختراق المواقع القطرية قبيل اندلاع الأزمة الدبلوماسية مع الدوحة قبل شهر.
وقال قرقاش في مركز دراسات تشاتام هاوس في لندن أن قصة واشنطن بوست اليوم عن أننا فعليا اخترقنا القطريين ليست حقيقية .
يذكر أن واشنطن بوست قد زعمت في مقال لها أنه قد وردت معلومات جديدة لوكالات الاستخبارات الأميركية إلى أن الإمارات تقف وراء عمليات القرصنة التي تعرضت لها مواقع وحسابات الحكومية القطرية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29792 ] نشر منذ 2 ساعتين
قطر صارت مثل المغلوث ،، تعض كل من جاء في وجهها ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15499 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يصلح الحال
ساهر وصادني[ عدد التعليقات: 1861 ] نشر منذ 2 ساعتين
الامارات الان احس انها ضايعه بصراحة واللي يعجبني ان السعودية تراقب الموقف بصمت
abdul[ عدد التعليقات: 393 ] نشر منذ 1 ساعة
اتفضحتوا يا قرقاش امام العالم بالتقرير الواشنتن بوست. لذا تصريحاتك وتصريحات سفيرك في واشنتن ماهي الا محاولات السيطرة علي الضرر التي افتعلتموها بايديكم. الله يمهل ولا يهمل