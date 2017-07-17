الإمارات تنفي مزاعم اختراقها للمواقع القطرية - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

استنكر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم الاثنين أن تكون بلاده مسؤولة عن اختراق المواقع القطرية قبيل اندلاع الأزمة الدبلوماسية مع الدوحة قبل شهر.

وقال قرقاش في مركز دراسات تشاتام هاوس في لندن أن قصة واشنطن بوست اليوم عن أننا فعليا اخترقنا القطريين ليست حقيقية .

يذكر أن واشنطن بوست قد زعمت في مقال لها أنه قد وردت معلومات جديدة لوكالات الاستخبارات الأميركية إلى أن الإمارات تقف وراء عمليات القرصنة التي تعرضت لها مواقع وحسابات الحكومية القطرية.